27 jun 2019

Zara lo ha vuelto a hacer. La firma de Inditex ha vuelto a agotar una de sus prendas de nueva colección en cuestión de horas y esta vez tiene que ver con un vestido repleto de estilo boho que ha conquistado a la influencer Marta Riumbau y a sus seguidoras.

Hablamos de un vestido largo que la influencer compartió hace apenas un día en su perfil de 21 Buttons y del que ahora no existen tallas disponibles. Pero ¡que no cunda el pánico! porque dos de ellas ya planean regresar a la web, al menos eso es lo que nos ha dado a entender esa frase esperanzadora de 'Coming soon'.

Lo cierto es que Marta Riumbau este verano se ha declarado fan incondicional de este tipo de vestidos fresquitos y con ese estilo hippy que siempre conquista sus looks, algo que nos demostró también recientemente con su vestido blanco de estilo romántico más bonito de Asos y ahora lo ha vuelto a conseguir con este nuevo diseño de Zara que ya es viral:

Marta Riumbau lució este vestido de Zara en una de sus últimas publicaciones compartidas en su perfil de 21 Buttons. pinit 21 Buttons.

Un vestido que ya nos imaginamos en nuestros looks de festival este verano, pero también para ir a la playa o para incluir en nuestra maleta estas vacaciones. ¿La razón? Su tela es súper fresquita, incluye detalle de volante en el bajo, el protagonista es el color azul (otro de los colores que arrasará este verano) y su estampado con esa mezcla entre estilo étnico y hippie nos tiene completamente enamoradas.

Este nuevo vestido que ha lucido la influencer cuenta con estampado boho en tonos azules sobre fondo blanco. pinit Zara.

Así que si ya estás pensando en no quedarte sin él esta temporada, te recomendamos que des tu correo para que te avisen cuando vuelva a estar disponible en la web de la firma y que sobre todo ¡no lo pierdas de vista! porque estamos seguras de que cuando lo repongan no tardará en volver a agotarse en cuestión de minutos.

¡Además su precio es de 39,95 euros!

Vestido amplio de cuello redondo, con diseño fluido y estampado, 39,95 euros. pinit Zara.

¿Ya tienes claro en qué looks y con qué complementos lo querrás combinar esta temporada?

