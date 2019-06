27 jun 2019

Compartir en google plus

¿Estás cansada de que todos esos vestidos y pantalones que te gustan te sobren de largos y te hagan parecer más bajita? Tranquila porque parece que la industria de la moda ha vuelto a pensar en todas las que no medimos más de 1,60 m. Y con esto no nos referimos a nada que tenga que ver con ese molesto dolor de pies que aparece cada vez que nos ponemos tacones, sino que hablamos de unos pantalones que te solucionarán todos los looks y con los que además de lucir tipazo, conseguirás que tus piernas se vean kilométricas.

Lo sabemos... Lo importante es querernos tal como somos, pero muchas veces nos apetece que nuestra ropa se adapte a todas las tallas y medidas y si esto incluye que haya prendas con las que podamos ganar unos centímetros de altura y además sin tener que bajarnos de nuestras sneakers o sandalias favoritas ¡aún mejor!

Precísamente esto es lo que ha conseguido la influencer Teresa Bass con una de sus nuevas adquisiciones en el armario para estos primeros días de verano. La influencer ha conseguido dar con los pantalones perfectos y los ha compartido en Instagram con sus seguidoras: "Este pantalón me hace las piernas súper largas y eso que no llevo tacón", ha escrito en su stories.

Teresa Bass lució en uno de sus stories recientes estos pantalones acampanados tan ideales de Wolflamb. pinit Instagram.

Una opción perfecta que Teresa Bass ha llevado para uno de sus eventos y que nos parece ideal para combinar con una camisa anudada básica como ha hecho la influencer. De hecho, este truco hace que la zona de la cintura se estilice al máximo y que sus piernas se vean incluso más largas ya que deja a la vista el tiro alto del pantalón. Además al tratarse de un diseño tipo campana que no deja a la vista los pies, hace que tus piernas parezcan el doble de largas.

¿El resultado? Un lookazo de diez que ya nos planteamos copiar sí o sí. Por eso hemos buscado estos pantalones en la web de Wolflamb a la que pertenecen y ¡voilá! Hemos dado con ellos y además hemos descubierto que también cuentan con un acabado satinado súper favorecedor.

Pantalón negro con acabado satinado, modelo Mía, 99 euros. pinit Wolflamb.

Su precio es de 99 euros pero ¡date prisa! porque ya están desapareciendo de la web...

No te pierdas...

- Este mono abotonado de Lefties hace tipazo, es low cost y Teresa Bass ¡ya lo ha fichado!

- Teresa Bass ya tiene en su armario el top de Zara que mejor sienta por menos de 30 euros

- Las sandalias planas de Marta Riumbau alargan las piernas y son lo más cómodo para verano