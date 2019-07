2 jul 2019

Compartir en google plus

Si estás buscando un bañador cut out original y rompedor con el que lucir tipazo este verano, -con perdón de los rutinarios trajes de baños básicos y clásicos- hemos encontrado una pieza que te va a encajar con todos tus looks playeros. Es decir, que no te lo vas a quitar hasta que tengamos que decir adiós al buen tiempo.

Se trata de un bañador con aberturas delanteras y anudadas, escote corazón y pernera alta. Y además, en color negro. Vamos, que lo tiene todo para convertirse en el traje de baño favorito de cualquiera que sepa apreciar todas estas características.

El tono adelgaza, los nudos podrás regularlos y adaptarlos a cualquier tipo de figura dependiente si buscas afinar la cintura o disimularla. El escote bandeau es cómodo y perfecto para todos los tamaños de pecho, y el corte de la braguita te hará unas piernas infinitas. Sin olvidar que, como Dulceida, podrás combinarlo en tus looks de calle. La influencer lo ha lucido con unos short negros, un outfit perfecto para soportar las altas temperaturas con mucho estilazo.

Lo mejor: este bañador no necesita rebaja. Cuesta 22,99 euros y puedes encontrarlo en Tezenis disponible aún en todas las tallas.

Bañador de una Pieza Bandeau Nudos (22,99 euros). pinit tezenis

¿Lista para presumir de tipazo este verano como Dulceida?

Y además...

- Gala González tiene el bikini básico que mejor sienta

- Juana Acosta presume de tipazo con los dos bañadores más bonitos de las rebajas

- Los bikinis y bañadores más favorecedores y baratos para copiar a Marta Carriedo