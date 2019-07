4 jul 2019

Úrsula Corberó y su compañero de reparto Álvaro Morte fueron ayer los últimos invitados de esta temporada de El Hormiguero. La actriz, que hace unos ideas incendiaba las redes con un sexy mini look, acudió al programa para promocionar la nueva temporada de le exitosa serie 'La casa de papel' y para ello, escogió un original look que nos ha parecido ideal. Y por supuesto, que ya estamos pensando en copiar en nuestra próxima fiesta.

Úrsula hizo honor al papel que representa en la serie y sorprendió al combinar prendas de estilos muy diferentes consiguiendo un outfit de noche pero a la vez muy cómodo. Conjuntó un top de lentejuelas plataeado sin mangas con unos pantalones vaqueros claros de estilo cigarette rotos en las rodillas, que estamos seguras que se pondría Tokio para ir continuar con su aventura en 'La Casa de Papel'.

Úrsula Corberó conjuntó un top de entejulas con jeans claros rotos. pinit gtres

La actriz dio el punto rockero a su look al añadir unos zapatos de tacón rojos que conjuntó con sus uñas. El llamativo top daba todo el protagonismo al look de la intérprete por lo que no utilizó pendientes ni collar, únicamente un anillo grande. Además, el pelo corto medio despeinado y su eyeliner (esta vez se olvidó del maquillaje ahumado) completaban un estilismo informal pero perfecto para salir en tu próxima fiesta de verano.

