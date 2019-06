17 jun 2019

Este fin de semana Úrsula Corberó consiguió volver a incendiar las redes con su sexy mini look con el que asistió a la presentación de la nueva colección de joyas de Bulgari celebrada en Capri (Italia) y bautizada como 'Cinemagia'. No solo consiguió dejar a todos sin palabras con dos looks de lo más espectaculares, sino que la actriz volvió a demostrar que sus maquillajes ya se han convertido en todo un referente beauty. Precisamente esto es lo que ha pasado con su nuevo maquillaje ultrasexy, que una vez más ha sido obra del maquillador Iván Gómez, maquillador de Chanel.

El make-up artist ha sabido potenciar el rostro de la actriz al máximo con un ahumado sutil en los ojos y esa técnica de labio nude que tanto está arrasando entre las influencers y celebrities esta temporada ¿El resultado? Otro look de diez para la actriz de 'La Casa de Papel' que ya nos planteamos copiar este verano para nuestros looks de invitada.

Este smokey-eyes en tonos rojos degradados es una de las tendencias que más nos ha enamorado para esta primavera-verano. Úrsula Corberó lo lleva casi hasta la ceja, dejando el párpado móvil con un color más claro que aporta luminosidad a la mirada. El cambio de tonos sutil, así como la tonalidad cálida restan dramatismo al conjunto, alejándose del típico efecto de ojos ahumados oscuro de toda la vida.

Para conseguirlo, Iván Gómez ha optado por "un sutil ahumado (con dirección horizontal) en tonos dorados y ocres con textura satinada". Una opción perfecta en la que los tonos más claros del degradado se sitúan desde el lagrimal y van oscureciéndose en sentido horizontal hacia el otro extremo del ojo. Esto hace que la mirada de Úrsula se vea aún más alargada y le aporte aún más profundidad al ojo.

En cuanto a la base, Iván Gómez se decantó por una muy cercana a su tono natural de piel, pero luminosa y controlando los brillos: "La piel con acabado semi mate luminoso para controlar el exceso de brillo por la humedad. Por el mismo motivo elegí un colorete e iluminador en textura polvo y me ayudara así, a fijar el maquillaje y mantener el máximo tiempo un aspecto luminoso sin brillos", explica Instagram el maquillador de Chanel.

Y como toque estrella, ese tono nude tan elegante en los labios: "Los labios hidratados, suavemente definidos con un toque de color en tono neutro frío aplicado con la yema de los dedos", concluye el experto.

Labial Rouge Allure Velvet de Chanel en uno de sus tonos nude (tono 62), perfecto para copiar este maquillaje de la actriz. pinit Chanel.

Y como todo lo que luce la actriz triunfa, estamos seguras de que este nuevo maquillaje se convertirá en el más copiado este verano, sobre todo ahora que estamos en plena época de eventos y en la que nos apetece lucir maquillajes sutiles, elegantes y no demasiado marcados.

Para nosotras ya es nuestra nueva inspiración ¿Y para ti? ¿Te atreverías a copiarlo en tu próximo look de invitada este verano?

