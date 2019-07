7 jul 2019

Una de nuestras partes favoritas del verano es ver qué ropa de baño han escogido las influencers; qué colores son sus favoritos, si prefieren bikinis a bañadores o si los han adquirido en marcas low cost o, por el contrario, han invertido una buena cntidad de dinero en estas prendas que, pasen los años que pasen, no hay diseño que no pase de moda. Porque todavía recordamos cuando los trikinis comenzaron a aparecer en los escaparates, revolucionando la moda y dejando de lado a los tradicionales bikinis que no ofrecían ningúna abertura... ¿Eras de las que apostaron por ellos o de las que pensaban que estas nuevas piezas dejarían marcas en tu bronceado? Nosotras éramos del segundo grupo hasta que hemos visto que son tan sexys y tendenciales que merecen un hueco en nuestro vestidor.

Al parecer, Alba Díaz, la influencer que ya almacena más de 168.000 seguidores en Instagram, también apuesta por los trikinis y ha lucido el primero del verano (estamos convencidas de que en su colección de moda de baño hay alguno más) y, para qué mentir... ¡Le queda de maravilla! Claro que también ayuda posar sobre un hinchable con forma de no sabemos qué (y por lo que podemos ver Alba tampoco lo sabe a juzgar por su pie de foto: "...no había manera de hacerme la foto en esa cosa...". La hija de Vicky Martín Berrocal posaba de lo más sexy en una piscina de agua azul turquesa, y nos morimos de envidia... ¡Nosotras también queremos vacaciones ya!

Y seguro que te estás preguntando de dónde es esta pieza en color negro que ha despertado la atención de sus seguidores en los comentarios de la imagen... Pues bien, la hemos encontrado en To The Moon, una marca online con tienda física en Sevilla. Imaginamos que a Alba, al igual que a nosotras, le han gustado muchos más modelitos del amplio catálogo de la firma, pero ella se ha decantado por el diseño Laguna, que también está disponible en color verde agua y tricolor, por 59,60 euros. Pero ya hay tallas comenzando a agotarse, y no nos extraña nada... ¡Hay que darse prisa!