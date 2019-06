13 jun 2019

Las posibilidades de moda de baño son cada vez más originales e infinitas. Bañadores, bikinis, trikinis y un sinfín de modelos para todo tipo de gustos, formas de pecho, altura o figura se encuentran en el mercado, sin embargo Jessica Goicochea, ha sacado a la venta una colección de bikinis y bañadores tamaño XXS que ha revolucionado Instagram.

La nueva colección de moda baño de la influencer ha sido un éxito en cuanto a ventas, pero no han tardado en llegar las críticas y los comentarios jocosos. Jessica y su impresionate figura es la imagen de esta colección en la que las prendas son tan diminutas que no dejan nada para la imaginación.

Algunos de los modelos de la colección de baño de la influencer. pinit @goicochea22

Bikinis y bañadores posiblemente demasiado sexys que no parecen nada cómodos para pasar un día de playa o piscinia debido a la poca cantidad de tela. Además, sus seguidores se han quejado no solo de que son prendas no aptas para cualquier tipo de cuerpo si no también de la poca variedad de tallaje. Aun así, la acogida ha sido muy buena y muchos de los modelos ya se han agotado.

Pero Goicochea no ha sido la única en unirse a esta tendencia del mini bikini. Emily Ratajkowski también ha sacado una colección en la que los tops de triángulo de dos tallas menos y las braguitas milimétricas son casi imposibles. ¿Y tú, te atreverías a lucir estos bikis tan diminutos?

Emily Ratajkowski con uno de sus mini bikinis. pinit @emrata

