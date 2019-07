12 jul 2019

Al igual que lo consiguió en la boda de Rocío Osorno, esta vez Mery Turiel ha vuelto a conquistarnos con otro de esos looks de invitada perfectos y de ensueño. Pero esta vez no lo ha lucido en ninguna boda, sino que lo ha llevado en uno de sus recientes looks compartidos en Instagram volviendo a demostrarnos que para convertirse en la invitada perfecta los looks sencillos son los verdaderos reyes.

Esta vez la influencer se ha vuelto a decantar por su color estrella (el azul marino) y por uno de esos estilismos que a primera vista pueden parecer un vestido, pero que en realidad hemos averiguado que está formado por una falda larga con abertura lateral y por un top (ambos de gasa) que pertenecen a la firma Cuplé.

"¡Me flipa el look!", "Guapísima", "¡Vestidazo!", "Me encanta", "Siempre vas perfecta"... Estos han sido algunos de los comentarios que hemos podido leer en la publicación y no nos extraña, porque Mery Turiel ha vuelto a dar con otro de esos looks espectaculares que nos pondríamos con los ojos cerrados para cualquier evento que se nos presentase este verano.

Y no solo por su diseño y tela súper elegantes, sino porque al tratarse de una falda larga con abertura lateral, es perfecta para alargar visualmente las piernas y conseguir un look ultra sexy, además el corte que hace la blusa con la falda es perfecto para estilizar al máximo la figura. En definitiva... ¡Nos encanta!

Así que lo hemos buscado en la web de Cuplé y ¡bingo! Aún lo hemos encontrado disponible y además rebajado. De hecho conseguir ambas piezas antes te costaría 218 euros y ahora ¡solo 152!

Top desmangado en azul marino (48 euros) y maxi falda tipo pareo de gasa y en azul marino (104 euros). pinit Cuplé.

¿A qué esperas para copiar su look?

