¿Todavía no has pensado qué meter en la maleta estas vacaciones? ¿No te decides entre tu mono y tu vestido favorito? ¡No te compliques! Este verano apuesta por una alternativa versátil y práctica con la que vas a ahorrar tiempo y espacio: el caftán. Una prenda cómoda y sofisticada que va a salvar cualquier look playero. Paula Echevarría ya ha estrenado el suyo con estampado étnico que te va a enamorar.

La actriz ha revolucionado Instagram (sí, una vez más) con una fotografía en la que podemos verla de camino a la playa con un outfit fresquito y súper apetecible: caftán, chanclas, capazo bordado, gafas de sol y melena al viento. ¿Cómo no ibamos a copiarselo?

Holgado, mini, fluido, de colores muy vibrantes, con detalles de pompones bordados y un escote a pico que sienta de maravilla. Este caftán es ideal para pasar el día en el mar con el bikini debajo e ir directamente al chiringuito a cenar, o para un look de calle diario con el que combatir las altas temperaturas.

Toma nota: Kaftan Volcano de Fetiche Suances, una de las marcas favoritas de Paula Echevarría para lucir tipazo en verano. Cuesta 139,95 euros y está a punto de agotarse. Para quienes tengan suerte: está disponible en las tallas XS y S. ¡Que no se te adelanten!

Kaftan Volcano de Fetiche Suances. (135,95 euros). pinit fetiche suances

