13 jul 2019

Muy seguramente tus padres o abuelos no entiendan muy bien lo de celebrar "prebodas" y "postbodas". No hace muchos años lo que se festejaba era una pequeña cena antes del gran día donde se unían las familias y algunos amigos. Ahora no. Ahora el día antes de la boda tiene un alto nivel casi comparable con la celebración del enlace, y si eres un rostro conocido, la fiesta es aún mayor. Ya lo hicieron Pilar Rubio, María Pombo y demás celebridades, y ahora le ha llegado el turno a Alexandra Pereira, que ha reunido a sus amigos más afines antes de contraer matrimonio con Ghassan Fallaha, su pareja desde 2016.

Algunas de nuestras fashionistas favoritas mostraron sus espectaculares looks en las redes sociales, y nosotras ya nos pusimos a coger ideas para próximas fiestas de noche. El festejo tuvo lugar en Hotel Santo Mauro de Madrid, y Carla Hinojosa, Paula Ordovás o Pelayo Díaz estuvieron presentes, llevando algunos de los looks más apetecibles de las últimas semanas.

Sin duda alguna Paula Ordovás se encargó de aportar elegancia al evento con un look de dos piezas firmado por el color rosa empolvado para la blusa y conjuntándolo con un pantalón fucsia de pata ancha de Carmen March. Por otra parte estaba una espectacular Carla Hinojosa, apostando por un diminuto vestido en color verde metalizado que firmaba Ze García. ¿Habrá recurrido al diseñador también para su look de invitada? ¡Estamos ansiosas por verla!

La novia, preparándose para el gran día, quiso usar también el blanco para esta bonita noche. Santos Costura fue el encargado de crear esta joya de vestido para Alexandra Pereira, que también firma el traje de novia. En esta ocasión ha hecho uso del estampado geométrico para el cuerpo y de apostar por mangas de gasa blanca para las mangas, ando volumen al look.

Como era de esperar, decenas de instagramers se reunieron para celebrar junto a la influencer, que tiene más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, además de un canal de Youtube donde muestra viajes y momentos personales.