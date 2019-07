15 jul 2019

¿Hay algo mejor que un vestido y unas sandalias como look de día a día en verano? Es un outfit cómodo, fresquito y fácil de conjuntar, por lo que es la solución perfecta al "qué me pongo" diario, y Rocío Osorno lo sabe. La influencer recurre muy a menudo a esa táctica, como cuando llevó este vestido blanco de Zara, y con su último look lo ha vuelto a demostrar.

Rocío Osorno compartió en su cuenta de Instagram un look protagonizado por el típico vestido corto estampado que más usas en verano. En concreto optó para un paseo de domingo uno de flores de Mango que cuesta 25,99 euros en color marrón, pero que también lo hay disponible en rojo. La prenda es de manga corta, escote en pico y tiene cierre de botones. Y como no está rebajada, está disponible en todas las tallas en la web de la firma.

Rocío Osorno escogió un vestido de Mango de nueva colección. pinit mango.com

Al vestido, la influencer añadió una de las sandalias más buscadas de Zara y que se convirtieron en uno de los productos de nuestra wishlist de las rebajas. En concreto son unas negras de piel con hebilla de carey en la tira del empeine. Además de tener pinta de ser de lo más cómodas, son originales no solo por ese detalle sino por la posición para el dedo pulgar.

Rocío Osorno combinó su look con unas sandalias rebajas de Zara. pinit @rocioosorno / zara.com

A pesar de que tienen una buena rebaja (costaban 35,95 euros y están por 19,99) y de que han sido todo un éxito de la firma de Inditex, en la web todavía queda disponible el 37 y en tienda es probable que encuentres algún número más. Así que, con un poco de suerte puedes hacerte con el look de verano perfecto que propone Rocío Osorno.

