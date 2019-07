16 jul 2019

Si hay algo que vuelve cada verano, son todos esos vestidos, camisas largas, caftanes y kimonos que además de asegurarnos que soportaremos las altas temperaturas con muchísimo estilazo, también nos asegurarán los mejores looks playeros y algunos puede que incluso podamos convertirlos en looks de diario para nuestras vacaciones o incluso para irnos de festival.

Hablamos de todas esas prendas con diseños holgados, relajados, repletas de colores vivos y de mucho estilo boho que cada verano conquistan nuestro armario y sobre todo nuestra maleta de vacaciones. Y sino que se lo digan a la influencer María Pombo, que no ha dudado en incluir este tipo de prendas súper cómodas y estilosas en su maleta para la luna de miel.

De hecho estas últimas semanas, además de ver sus mejores trajes de baño, no hemos dejado de ver este tipo de looks en su Instagram y lo confesamos... ¡queremos hacernos con todos y cada uno de esos looks! Pero hay una nueva prenda que le hemos fichado que además de ser low cost nos ha parecido súper versátil para todos nuestros looks de verano.

Esta vez se trata de un kurta (prenda tradicional India) en su versión corta. Una especie de camisa más larga de lo normal pero que en esta versión que lleva la influencer llega por encima de las rodillas. María Pombo ha combinado esta prenda tan especial en color lavanda con unos shorts denim que quedan debajo de la misma, creando ese efecto de caftán veraniego perfecto. Además María Pombo lo ha combinado con un bolso redondo de rafia súper veraniego ¿El resultado? Un look playero de 10.

Pero lo cierto es que también nos imaginamos esta prenda súper boho en alguno de esos looks de verano festivaleros combinada con un maquillaje con elementos brilli brilli y un peinado de trenzas.

En definitiva ¡nos encanta! y lo mejor es que la hemos fichado en la web de Mau Loa disponible y a un precio de ¡35 euros!

Kurta indio en color lavanda, 35 euros. pinit Mau Loa.

Además en la web de la marca lo hemos encontrado disponible en 5 colores más ¿Ya has elegido tu favorito?

