8 jul 2019

Nada de playas de ensueño con aguas cristalinas, la luna de miel de María Pombo está siendo de lo más inesperada, ya que ella y su marido Pablo Castellanos han ido al desierto de Chile a disfrutar de su primer viaje como casados. Allí, la influencer nos está dejando looks para enmarcar de los que destacamos uno de los bikinis que ha compartido en su perfil de Instagram y que ya hemos incluido en nuestra cesta añadiéndolo al bikini más sexy de María Pombo.

Hace unos días nos enseñaba cuál era el bikini del verano, y ahora para un día de piscina, María Pombo ha escogido un bikini negro de lunares blancos de Calzedonia perfecto para todo tipo de cuerpos. Para las mujeres que tienen el pecho grande es ideal por el tirante ancho que tiene el top y la gran cobertura que tiene la copa. Sin embargo, también lo es para las que tienen poco pecho por el volante y la forma de corazón del escote, ya que consiguen realzarlo. Pero sin duda, lo mejor, es la braguita alta. Este corte estiliza la figura y marca la cintura mejorando así la silueta

María Pombo optó por un bikini de lunares de Calzedonia. pinit @mariapombo

A pesar de que es un modelo que no está rebajado, creemos que es un bikini que tienes que tener sí o sí en tu armario, ya que además de su diseño, los lunares son uno de los estampados tendencia que no pueden faltar este verano. El top cuesta 30 euros y la braguita 20. María Pombo lo conjuntó con un sombrero, otro de los accesorios de la temporada y que todas las influencers lo incluyen en sus looks, tanto de playa o de piscina como de calle.

El bikini de Calzedonia tiene braguita alta que marca la cintura y estiliza la figura. pinit calzedonia.com

