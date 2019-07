16 jul 2019

Si eres de las que este año las rebajas no te han servido para mucho, no has encontrado el chollo perfecto y ya te habías dado por vencida, Zara ha repuesto contenido nuevo en sus rebajas y.... ¡nos hemos enamorado! A pesar de que en la nueva colección existen prendas que nos han hecho olvidar las rebajas, en la nueva ropa rebajada hay un vestido ideal de fiesta, de esos de fondo de armario que es perfecto para lucir en un evento de noche de verano y que cuesta menos de 20 euros. Sí, sí, lo has oído bien, toma nota.

Ya está en tienda y en la web se está agotando por momentos. Se trata de un mini vestido en color morado, uno de los colores que más se han llevado esta temporada y que ha hecho que querramos incluir alguna prenda de este tono en nuestro armario. Es de escote recto con tirantes finos ajustables y se caracteriza por el detalle de los volantes en el pecho. Cuesta 19,99 euros y en la web ya solo queda la talla M, L y XL. Por lo que no esperes mucho a hacerte con él, ya que tiene toda las papeletas para agotarse y para convertirse en uno de los favoritos de las influencers, sumándose al negro de nueva colección.

Precio atractivo, color tendencia y corte sexy. Pero, ¿lo mejor? Su tejido con glitter con hilo metalizado que te hará brillar en tu fiesta de verano. Además, es un vestido que habla por sí solo por lo que tampoco tendrás que darle muchas vueltas a los complementos. Zara lo propone con sandalias plateadas y pendientes muy llamativos del mismo tono. Sin embargo, puedes prescindir de ellos y conjuntarlo con unas sandalias o salones negros básicos consiguiendo un look de noche de verano de 10.

También te puede interesar...

- Arrasa en redes sociales un top de las rebajas de Zara

- Blanca Suárez apuesta por un vestido de Zara (de rebajas) para el Mad Cool

- Sandra Majada tiene el top rebajado de Zara que salvará todos tus looks de invitada