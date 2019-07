6 jul 2019

Las rebajas de Zara son siempre las más esperadas, pero no podemos olvidarnos de que con ellas llega también la sección de nueva colección del gigante de Inditex, donde se nos van los ojos a la espera de que no haya nada lo suficientemente bonito que nos haga olvidar los descuentos. Pero siempre lo hay, y esta vez no iba a ser menos... Especialmente por un vestido corto negro que nos ha robado el corazón. Pero no solo a nosotras, hay ya rostros conocidos que no han podido resistirse y ya lo han lucido en las redes sociales, estrenándolo en París.

Aretha Fusté lo llevó a la Semana de la Alta Costura de París, y tenemos que reconocer que fue el look escogido que más nos gustó, por delante de importantes marcas de moda. Al fin y al cabo, este look de Zara, que arregla mogollón y solo es apto para eventos de 'alto standing', no aparenta ser 'low cost', y en efecto no lo es: 49,95 euros hay que desembolsarse para poder lucirlo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Porque a nosotras nos gusta tanto que ya mismo vamos a comprarlo. No vaya a ser que se agoten las tallas, que van desde la XS hasta la XL.

No es la primera vez que un look de Aretha llama nuestra atención... En las últimas semanas la influencer ha aparecido en nuestra revista por lucir algunos de los vestidos más llamativos de la temporada. Hablamos de un vestido largo, blanco y lencero que se ha colado en la nueva colección de Zara. ¡Ideal para resaltar el bronceado este verano! No nos cabe la menor duda de que el vestidor de la influencer catalana alterna el blanco y negro con total normalidad y ambos colores le sientan ideal.