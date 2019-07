18 jul 2019

Compartir en google plus

En verano cambia radicalmente nuestra relación con los colores de nuestro armario: no solo porque los tonos oscuros nos dan muchísimo calor, sino porque el bronceado admite nuevas tonalidades que realcen e intensifiquen nuestra piel. Uno de ellos es el rojo, color fetiche donde los haya, por toda su carga erótica (las encuestas dicen que es el color que más atrae y con el que más se liga) y por su poder para llamar la atención. Sin embargo, en verano conviene quitarle un poco de hierro y llevarlo sin parar, sobre todo si eres morena y ya estás morena. Solo hay que ver el lookazo de Mery Turiel con este mono rojo: está impresionante.

Así es la espalda del mono rojo que lleva Mery Turiel y cuesta menos de 20 euros. pinit GLOWRIAS

Si te hemos convencido y te atreves a clonar el look de Mery Turiel, estas a tiempo de hacerlo y, además, por un precio fantástico. Se trata del Balu Jumpsuit que vende la firma Glowrias. Y como la tienda está en plenas rebajas, no te va a dar nada de pereza comprar un mono que igual no te pones todos los días porque el precio es para darse el capricho: costaba 29,99 euros y ahora te lo puedes llevar por 19,99 euros. Un chollo.

En Glowrias lo describen como un mono para eventos, con gran escote en la espalda, tirantes anchos, pantalones palazzo y top con silueta ligeramente oversize. Lleva, además, una cremallera trasera, pinzas para estilizar la silueta y está confeccionado en tejido elástico. Es cierto que tiene un diseño pensado para ocasiones especiales, pero no seamos tan drásticas: puede quedar muy divertido que te lo pongas para ir a la oficina con unas zapatillas de deporte. ¿Por qué no?