19 jul 2019

Celebremos este estilismo radicalmente contemporáneo que lleva Cristina Pedroche porque es una rara avis. Las reglas no escritas de la televisión insisten en ofrecernos siempre la misma imagen de lo sexy (siluetas ajustadas, escotes, aberturas...), y pocas veces dejan entrar ideas inventivas o, simplemente, nuevas, que apuesten por otros tonos y efectos. Por eso nos ha sorprendido este lookazo al más puro estilo Rihanna o Kim Kardashian, que tira de una de las prendas que más hemos visto en los perfiles de Instagram de ambas: la americana oversize llevada a modo de vestido. Nos encanta.

Detalle de la chaqueta de lino cien por cien que lleva Cristina Pedroche. pinit FLAMAN ATELIER

En realidad, la americana que lleva Cristina Pedroche no es exactamente oversize, con lo que no llega a desequilibrar tanto los volúmenes como lo hacen Kim Kardashian o Rihanna. De hecho, las estilistas de la televisión han elegido una blazer confeccionada en lino porque se ajusta mucho más al cuerpo, no como ocurre los tejidos clásicos habituales en este tipo de prenda. Lo mismo ocurre con los accesorios: un diez para ese moño tirante con los grandes pendientes de aro, pero suspenso total por haber incluido unas sandalias de tiras en vez de unas zapatillas o unas sandalias chunky. Si apuestas por un look, ¿por qué descafeinarlo?

Nos quedamos de todos modos con la chaqueta, que puede ser una buenísima opción para vestir una blazer sin pasar demasiado calor, sobre todo en estilismos que tengan que soportar el aire acondicionado de la oficina. Se trata de un diseño cien por cien lino de Flaman Atelier que destaca por su largo y un cierre muy bonito con dos botones. Ahora mismo puedes hacerte con ella con bastante descuento gracias a las rebajas. Costaba 185 euros, pero está disponible hasta la talla L por 157,25 euros. Es un clásico sin caducidad.