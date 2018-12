19 dic 2018

Conforme nos acercamos a la noche final del año, aumenta la expectación ante los dos "looks" que Cristina Pedroche lucirá para presentar las campanadas. Es innegable: la estrategia atrapa-audiencia que la presentadora de La Sexta y el grupo Atresmedia cultivan con tanta fruición es obvia, pero efectiva. Interesa por igual a "haters", seguidores del sexy de Pedroche, amantes de la moda y familias a la búsqueda desesperada de una conversación intrascendente con la que terminar el año. Una segmentación enorme que explica la gran audiencia de su aparición navideña.

El último vestido imposible que Kim Kardashian ha presentado en su Instagram. pinit

De momento, todo lo que sabemos sobre los "looks" que Pedroche está barajando con su estilista de cabecera para estas ocasiones, Josie, es que uno de los vestidos será digno de Beyoncé, con lo que podemos esperar algo grandilocuente y con mucha tela. Pero, ¿y el otro? ¿Cómo será su propuesta sexy? Si hemos de guiarnos por sus anteriores elecciones, la estrella y su consejero "fashion" se fijan bastante en lo que propone el universo Kardashian y, en general, el planeta Hollywood. Ya que su objetivo es dar que hablar, parece lógico seguir las estrategias de las que más y mejor saben hacerlo. Nos preguntamos, sin embargo, si Cristina se atrevería a lucir el último "supernaked dress" que ha presentado Kim Kardashian en su perfil de Instagram. Es realmente un paso más allá.

Kendall Jenner con un "supernaked dress" en los British Fashion Awards. pinit

Se trata de un finísimo velo cuajado de pedrería blanca que deja ver totalmente todo su cuerpo. La foto parece tener mucho retoque y la estilista ha acumulado estratégicamente más tejido sobre el pecho de la diva, de forma que no se transparente tanto. Es un no-vestido que en Kim requiere un control total sobre lo movimientos: cualquier descuido puede revelar lo más grande. Kendall Jenner lució otro de estos vestidos desnudos en la última edición de los British Fashion Awards: un diseño dorado de Julien Mcdonald que dejaba totalmente al descubierto su pecho y su trasero. Jenner está rompiendo totalmente con las reglas sobre lo que se puede ver y lo que no en un acto público, pero su cuerpo mínimo no tiene mucho que ver con las voluptuosidades del de su hermana mayor. ¿Se atreverá Pedroche, poseedora de una silueta súper deportiva similar a la de Jenner, a lucirse hasta este extremo?