22 jul 2019

Podría tratarse del gran básico imprescindible cada año por estas fechas. El vestido blanco siempre vuelve cada verano a nuestro closet y a nuestros looks más veraniegos para darnos los mejores estilismos y para garantizarnos los looks más fresquitos y estilosos de la temporada. Así que era de esperar que este año las influencers también los hicieran protagonistas en sus looks y la última en hacerlo ha sido la influencer María Pombo.

Recién llegada de su luna de miel, la influencer nos ha vuelto a dar una de sus lecciones de estilo, a través de uno de sus últimos estilismos compartidos en Instagram. En este caso se trata de uno de estos vestidos de color blanco de los que te hablamos, pero en versión mini y cruzada con detalle de volantes que nos ha parecido ideal y perfecto para pasar a convertirse en nuestro nuevo básico en el armario y en la maleta estas vacaciones.

Un estilismo que ha vuelto a conquistar a la mayoría de sus seguidoras y por el que no han dudado en preguntarle a la influencer, a través de los comentarios. Pero lamentablemente y como ella misma ha aclarado, pertenece a una colección pasada de Zara.

Lo cierto es que a nosotras también nos ha encantado este nuevo look de la instagramer, así que nos hemos puesto manos a la obra para buscar tres minivestidos similares con los que poder copiar este verano este nuevo estilismo de María Pombo y estamos seguras de que nuestras opciones ¡también te van a encantar!

Para empezar hemos encontrado esta opción rebajada de vestido cruzado con volantes y con detalles bordados súper elegante en H&M y por solo 39,99 euros.

Vestido bordado con volantes, 39,99 euros. pinit H&M.

En Zara también hemos encontrado una opción similar con este vestido corto con escote en pico, manga corta acabada en volante y detalle de elástico en la cintura que no está rebajado, pero conseguirlo solo te costará 25,95 euros.

Vestido de escote pico y manga corta acabada en volante, 25,95 euros. pinit Zara.

Y por último una tercera opción en una versión más elegante, con la que nos atreveríamos a ir de fiesta o a algún evento este verano. Un vestido corto de escote en pico, manga corta abullonada acabada en puño con botones joya y con detalle de cinturón con hebilla metálica adornada con aplicación joyas. ¡Nos encanta!

Su precio en la web es de 29,95 euros:

Vestido corto de escote pico y manga corta abullonada en hombro acabada en puño con botones joya, 29,95 euros. pinit Zara.

¿Ya has elegido tu favorito para copiar este nuevo lookazo de la influencer?

