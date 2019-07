18 jul 2019

Los monos están siendo una de las propuestas clave esta temporada y no solo para conseguir ser la invitada perfecta en todos nuestros eventos, sino porque también son una de esas prendas que no nos cansamos de ver en Instagram y que sin duda no podrán faltar en tu maleta de verano para conseguir los mejores looks de diario estas vacaciones. Y para este tipo de looks veraniegos hay un estilo que nunca falla: el estilo boho.

Un estilo que este verano se adueñará de la mayoría de nuestros looks de vacaciones y que también ha protagonizado la mayoría de los estilismos que le hemos visto a María Pombo durante su luna de miel estas últimas semanas. La influencer no solo nos lo ha evidenciado con la camisa boho que vas a querer usar como caftán este verano, sino que ahora nos lo ha vuelto a demostrar con el mono de estilo boho más bonito y que esta vez ha causado auténtico furor entre sus seguidoras en la red social.

Y no solo lo sabemos por los cientos de comentarios que hemos encontrado en la publicación, sino que ha sido el cartel de 'agotado', que hemos encontrado en la web de la firma a la que pertenece su look, el que nos ha dado la pista.

Así es, este mono de pata de elefante con estampado de estilo hippy de 57 euros ya figura como agotado en todas las tallas y nosotras ya cruzamos los dedos para que la firma decida volver a reponerlo pronto en su web.

Mono de seda con pata de elefante, 57 euros. pinit Buganvilia.

Sea como sea, ya se ha convertido en nuestra inspiración para incluir en nuestra maleta este verano ¿Se ha convertido también en tu nueva prenda capricho?

