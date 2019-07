23 jul 2019

Las fans de los looks sofisticados, aquellos que nos dan la ocasión de tirar la casa por la ventana en cuestión de estilo, no nos perdemos ni un solo post de la sevillana Rocío Osorno, influencer de cabecera para looks de invitada y diseñadora ella misma de algunos de los vestidos más fantásticos que hemos visto en las bodas y eventos formales de este año. Como buena andaluza, Rocío Osorno siente debilidad por los vestidos ajustados, siluetas sexy que realzan la figura, y si son rojos mejor que mejor. Por eso no nos ha extrañado nada que se haya fjado en este diseño corto de Asos, adornado además con unos volantes a los que no ha podido resistirse.

El vestido corto de Asos con volantes que ha transformado Rocío Osorno. pinit asos

Se trata de un vestido de la firma True Violet que Asos vende en su sección de looks de invitada y que no pasa inadvertido: es de un rojo intenso maravilloso. Lleva, además, un precioso escote bardot cuajado de volantes que convierte este vestido corto y ajustado en un diseño perfecto para eventos señalados. Importante: está confeccionado en un tejido con efecto neopreno suave y elástico que ajusta perfectamente la figura. El precio no está nada mal dada la sofisticación de la prenda: 89,99 euros.

Aquí se ve perfectamente el escote bardot del vestido de Asos que ha elegido Rocío Osorno y el largo por encima de las rodillas. pinit ASOS

Contra todo pronóstico, Rocío Osorno logra convertir un vestido que ya es bonito, en otro maravilloso. Y lo hace con un gesto de estilo sencillísimo: convierte el escote bardot que oculta parte de los brazos, en otro palabra de honor que realza totalmente los hombros. Además, consigue otro tipo de volumen, muy bonito, en los volantes. Moraleja: no nos tiene que dar miedo modificar los vestidos que nos compramos online con customizaciones inventivas. ¿Qué mejor manera de conseguir diseños auténticamente únicos?