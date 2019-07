25 jul 2019

La tendencia de este verano está lanzando muchísimo el color teja, un naranja profundo que da en el clavo a la hora de realzar el tono moreno de la piel. Sin embargo, la tonalidad que más propulsa el bronceado, sobre todo cuando ya ha alcanzado una intensidad notable (mejor en agosto que en julio) es la del amarillo, uno de los fetiches de la generación millenial. Lo hemos visto en su versión más dulce y empolvada durante toda la primavera, sobre todo en vestidos y trajes de chaqueta espectaculares. Ahora, gracias a estos nuevos diseños de la colección de Bershka, se impone en su versión mas brillante y saturada, perfecta para iluminar nuestra piel gracias a su preciosa luz. No lo dudes: van a dar una alegría y optimismo a tus looks extraordinarios.

El top lencero en amarillo brillante de Bershka. pinit BERSHKA

Uno de los diseños que más nos ha llamado la atención en la nueva colección de verano de Bershka es un vestido lencero de satén, con el patrón clásico de rigor: tirantes finos, adorno de blonda en el escote de pico y abertura frontal. Nos parece perfecto tanto para una escapada diurna a la playa (todos estos diseños ligeros y que se quitan y se ponen tan fácilmente son un plus sobre la arena) como para una salida nocturna. El precio no está nada mal (29,99 euros), y conviene aprovecharlo porque no tenemos claro que este vestido llegue a las últimas rebajas en todas las tallas.

Top amarillo con el escote en pico adornado con encaje de Bershka. pinit bershka

Si prefieres optar por una presencia del amarillo más discreta, Bershka te sirve una alternativa en bandeja gracias a dos tops fantásticos. Uno replica el estilo del vestido lencero, un top de satén con blonda en el escote de pico y tirantes finos (15,99 euros). El otro, confeccionado en tejido mate, va súper ajustado al cuerpo, lleva tirantes de adornados con puntilla y escote profundo en pico también adornado con la misma puntilla (12,99 euros). No nos decidimos. ¿Cuál te gusta más?