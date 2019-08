1 ago 2019

El total white sigue pisando fuerte como cada verano y no solo ha invadido las pasarelas, el street style y los looks de playa, sino que esta vez también ha conquistado Instagram. Y es que no hay influencer a la que no le hayamos visto lucir uno de estos looks monocolor y la última de ellas ha sido Alexandra Pereira.

Así es, la influencer ha vuelto a convertir al blanco en el rey del verano, con un verdadero lookazo que merece ser mencionado y que nos ha vuelto a regalar en plena luna de miel. Un conjunto de top con nudo y pantalones que no nos hemos podido resistir a fichar en uno de sus stories recientes de Instagram y que sabemos cómo podrás copiar.

Alexandra Pereira ha lucido este conjunto en uno de sus stories recientes. pinit Instagram.

Esta vez ambas prendas pertenecen a la web de la firma Kaoa Shop y ¡aún las hemos encontrado disponibles en todas las tallas!

Pero las buenas noticias no se terminan ahí. Este look formado por un pantalón palazzo y un top, incluye cuatro de las tendencias más fuertes del verano: mangas abullonadas, detalle de nudo delantero que estiliza la figura, volantes en las mangas y ambas prendas son de lino (una de las telas que más arrasa este verano).

Top de lino con mangas abullonadas (65 euros) y pantalones anchos de lino a juego (75 euros). pinit Kaoa Shop.

La no tan buena noticia, es que este conjunto no está rebajado. Así que conseguirlo te costará un total de 140 euros. Aún así tenemos clarísimo que ya se ha convertido en nuestro nuevo conjunto veraniego favorito ¿Y en el tuyo?

