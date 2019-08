5 ago 2019

Compartir en google plus

Sandra Barneda continúa inspirándonos con algunos de sus looks veraniegos más espectaculares y esta vez parece que no ha podido resistirse a una de las tendencias que regresan pisando fuerte cada verano: los looks total white.

La presentadora de 'Viva la Vida' nos ha regalado uno de esos looks monocolor en Instagram y lo cierto es que nos ha parecido perfecto para presumir de estilazo y todo con el color del verano. Pero además con otro de los must que esta temporada también ha invadido las firmas low cost: los chalecos de corte masculino.

Así es, este verano los trajes de chaqueta masculinos, como el que le vimos hace unos meses a Vicky Martín Berrocal, se reinventan sustituyendo la chaqueta por el chaleco. Una de esas prendas comodín súper versátiles que bien combinada te podrás poner incluso en otoño o en invierno y que la presentadora ha decidido combinar con unos pantalones de traje anchos en el mismo color. ¿El resultado? ¡No puede gustarnos más!

"Lookazo", "¡Que bien te sienta el blanco y el verano! Me encanta ese traje", "Ese traje te queda como anillo al dedo", han sido algunos de los cientos de comentarios que hemos visto en dicha publicación.

Así que después de comprobar que esta puede ser una de las combinaciones más elegantes del verano que le hemos visto a la presentadora, hemos llegado a la conclusión de que nosotras también queremos copiar este look cuando volvamos a la oficina este verano.

Y hemos encontrado dos prendas similares en Zara y en Mango para conseguirlo:

1. Chaleco de cuello redondo sin solapa y manga sisa (29,95 euros) / 2. Pantalón palazzo (39,99 euros). pinit Zara/Mango.

Por un lado, un chaleco con cuello redondo sin solapa de Zara que podrá ser tuyo por 29,95 euros y un pantalón tipo palazzo en Mango cuyo precio es de 39,99 euros.

¿A qué esperas para copiarlo?

No te pierdas...

- Sandra Barneda ha dado con el conjunto (no low cost) más sexy del verano

- Sandra Barneda se une al nuevo color de moda que querrás en todos tus looks este verano

- Sandra Barneda se ha hecho con la cazadora más versátil de Adolfo Domínguez