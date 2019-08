7 ago 2019

No sé a vosotras, pero a mí mi madre siempre me dice que "claro, os compráis todas la ropa en Zara, y luego no dejas de encontrarte gente por la calle con el mismo vestido". Siempre le respondo que si pudiera, compraría todo en Chanel, en Zimmermann o en Jacquemus, aunque la realidad es que, como la mayoría, me declaro 'zaradicta' y creo que no podría vivir sin sus diseños. Eso sí, con su nueva colección Edited ahora ya vamos a poder disfrutar de uno de los mayores privilegios del lujo, pero a precio 'zarero': la personalización.

Como los bolsos de Louis Vuitton o los de Goyard, ya podemos bordar nuestras iniciales, o cualquier palabra (hasta nueve caracteres) que queramos en nuestras prendas vaqueras de nueva colección de Zara gracias a Edited, una edición limitada y personalizable de prendas denim que incluye, además, una sudadera y un shopper bag.

Las prendas de mujer, hombre y niño de Edited permiten bordar una palabra con un máximo de nueve caracteres en diferentes partes de la ropa, pudiendo elegir entre dos tipografías y seis colores de hilo diferentes. Eso sí, tener una prenda exclusiva (pero a precio de Zara) tiene un pequeño inconveniente: como es lógico, no se permiten cambios ni devoluciones.

Con esta colección cápsula elaborada en algodón sostenible, reciclado, orgánico y producido con procesos que requieren menos agua y energía, Zara busca potenciar nuestra expresión personal, ahondar en nuestra creatividad y gritar a los cuatro vientos nuestras ideas y emociones.

El servicio, que es gratuito, está disponible desde ya en la Web de Zara en España, Estados Unidos, China, Reino Unido, Holanda e Italia, además de en cuatro 'flagships stores' alrededor del mundo: en Gran Via (Bilbao, España), Soho (Nueva York, Estados Unidos), White City (Londres, Reino Unido) y Nanjing West (Shanghái, China).

