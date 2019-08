12 ago 2019 Kamila Barca

Los cropped tops de la nueva colección de Zara nos tiene enamoradas. Pero este 'look' de Aretha Fusté nos ha convencido de por qué tenemos que hacernos con uno de ellos: nos sirve para presumir de abdominales, de moreno y queda genial si no tienes mucho pecho.

La influencer catalana que se ha hecho ya con más de 370 mil seguidores, no sólo nos ha enseñado las mejores rutinas para entrenar glúteos y piernas, sino que también presume de abdominales y qué mejor que hacerlo con el cropped top más trendy de la temporada. Aretha lo combina unos vaqueros cortos vintage de Levi’s que dejan ver también sus tonificadas piernas.

Aunque ella lo lleve en un estilismo más informal y veraniego, confirmamos que estamos ante una de esas prendas que vas a poder llevar también en ocasiones especiales. Combinando el top con pantalones o faldas más arregladas y elegantes consigues un 'look' de 10 para salir también de noche. Estamos además, ante una de las marcas favoritas de nuestras influencers más top. Aretha no es la única en elegir uno de los tops de House of CB, pues Alba Díaz ya se ha enamorado muchas veces de esta misma marca.

El de Aretha es un top con un ligero escote de corazón y botones que fruncen la parte delantera. El de Zara luce un escote más recto con un elástico que frunce el diseño y es un poco más largo. Ambos cuentan con manga larga ceñida en la muñeca, y amplio volumen en los hombros. Cuesta 22,95 euros y, de momento, tienes todas las tallas disponibles.

Top cropped fruncido de Zara. 25,99 euros. pinit ZARA

Y, atenta, porque en la despampanante nueva colección de Zara hay un top cropped fruncido, con escote de corazón como el de Aretha que también puede volverte loca. Cuesta 25,99 euros y todavía sigues teniendo todas las tallas.

