12 jul 2019

Con el verano y los termómetros sin parar de subir, creemos que ha llegado el momento de optar por todas esas prendas que durante meses hemos tenido guardadas en nuestro armario y que resurgen en los meses más calurosos y en nuestras vacaciones de verano. Por fin podemos decir ¡hombros fuera! y podemos volver a dejar que todos esos tops y camisas perfectos para lucir hombros ganen protagonismo en nuestros lookazos de verano.

Puede que sea esto lo que haya pensado Alba Díaz con su último estilismo compartido en Instagram. Así es, la hija de Vicky Martín Berrocal ha caído rendida ya a este tipo de prendas, compartiendo un nuevo básico que ya queremos que forme parte de todos nuestros looks veraniegos a partir de este momento. Nos referimos a un top con hombros escotados en color negro y con diseño fruncido, que la influencer ha combinado con una de esas faldas de tiro alto animal print de las que no se separa. ¿El resultado? ¡Un look de 10!

Un estilismo que nos llevaríamos para una de esas noches de verano, para un look de fiesta o incluso para algún concierto. Y lo mejor es que este tipo de prendas básicas son la mejor opción para combinar con nuestras prendas más elegantes, esto es lo que ha conseguido Alba Díaz conjuntando su top con esta falda estampada.

Aún así también nos imaginamos este top con unos mom jeans, unos shorts de tiro alto o incluso con uno de esos petos que siguen arrasando esta temporada ¡puede con todas las combinaciones!

Nosotras ya lo hemos buscado en la web de Kameo a la que pertenece y tenemos buenas noticias porque lo hemos encontrado rebajado y por ¡solo 10 euros!

Top negro 'Coco', 10 euros. pinit KAMEO.

¿Ya se ha convertido en tu nueva prenda básica favorita?

