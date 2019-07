23 jul 2019

Todo lo que Rocío Osorno comparte acaba por agotarse y una vez más, lo ha vuelto a hacer. Lo hizo hace unos días con el top más elegante de Zara y esta vez ha sido con el top que no hemos dejado de ver estos días por Instagram. Muchas cuentas dedicadas al mundo Inditex y a Zara se han hecho eco de este top morado que está tirado de precio y la influencer no podía ser menos. Ella es una fiel seguidora de Zara y no ha tardado en hacerse con una de las prendas más buscadas y agotarla.

Se trata de un top cut out de canalé de cuello subido. Es sin mangas y tiene el detalle de una apertura en el bajo, pero sin duda lo que más llama la atención es el color. El lila es sin duda uno de los colores tendencia de este verano y las influencers los saben. Grace Villarreal ya lo demostró con el polo de 6 euros de Primark y ahora lo ha hecho Osorno con este top morado de Zara.

Al parecer el color gusta bastante debido a que ya hay un montón de publicaciones en la red social con este top que cuesta 12,95 euros. ¿La mala noticia? Que en la web ya está completamente agotado demostrando el éxito que ha tenido. Sin embargo sí está disponible en tienda, por lo que todavía tienes la oportunidad de hacerte con él.

Es una prenda versátil ya que depende de cómo decidas conjuntarla puedes usarla para el día a día o para salir por la noche. Esta segunda opción fue la escogida por la influencer que optó por conjuntarlo con unos pantalones pitillo negros de talle alto y un bolso también negro. También lo hemos visto con pantalones de pinzas blancos dándole un toque más elegante. Tú decides, pero no esperes mucho porque puedes quedarte sin él.

