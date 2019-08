12 ago 2019

Compartir en google plus

Los looks de Rocío Osorno durante su luna de miel en Nueva York no han dejado indiferente a nadie. Del vestido negro más práctico de H&M al body de la misma firma que acaba de despertarnos a la Rebecca Bloomwood que llevamos dentro. Y más si nos recuerda al mítico body bicolor con anilla que lució Julia Roberts hace casi 20 años en Pretty Woman. Una prenda sexy yy versátil que eleva cualquier look básico a otro nivel, y que sobre todo es barata. Muy barata.

Se trata de un body cut out de punto negro con una anilla de mental en el centro de la cintura. Perneras de corte alto y cierre de botones. Tiene el escote redondo, por lo que es perfecto tanto para el pecho grande como pequeño. La sujección es perfecta. Su tejido elástico se adaptará a cualquier figura y sí, hace un tipazo de escándalo.

Una prenda original y con mucho estilo que te hará la vida más fácil a la hora de elegir modelitos para meter en la maleta. Porque combina perfectamente con jeans, faldas midi o mini y shorts.

La influencer Rocío Osorno lo ha conjuntado con unos pantalones kaki, unas sandalias planas con hebillas, una mochila y unacazadora vaquera atada a la cintura para pasear por las calles de la Gran Manzana.

Y lo mejor es que el body sigue disponible en la página web de H&M desde la talla XXS a la XL por solo 14,99 euros.

Body cut out de en punto negro de H&M. (14,99 euros). pinit H&M

No te pierdas...

- Así ha combinado Rocío Osorno la camiseta low cost más rockera de H&M

- Nadie se había fijado en este mono de nueva colección de Zara con el que Rocío Osorno ha revolucionado Instagram

- Este vestido de H&M va a ser el más vendido de la temporada