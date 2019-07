31 jul 2019

"¿De dónde es?", es la frase más repetida de la última publicación de Rocío Osorno y no es para menos. La influencer ha vuelto a arrasar en las redes con un otro look de invitada que como no, es de Zara. La sevillana tiene el poder de vestir prendas que pasan desapercibidas para el resto y conseguir con ellas que querramos ir corriendo a comprarlas. Nos descubrió el mono de verano perfecto de Mango y ahora lo ha vuelto a hacer. Osorno ha compartido otro mono de Zara que ya nos ha enamorado.

A pesar de haber sufrido un accidente que preocupó a todos sus seguidores, la instagramer sigue trabajando para proporcionar contenido a su millón de followers. Y no ha defraudado al compartir uno de los monos de la nueva colección de Zara. Se trata de un modelo fluido en color negro de lunares blancos con cuello halter. Está formado por pantalones anchos y una capa plisada en el pecho. ¿Lo mejor? Su precio. Cuesta 39,95 euros y (de momento) está disponible en todas las tallas.

Rocío Osorno ha compartido este mono de Zara que cuesta 39,95 euros. pinit zara.com

En la propuesta de Rocío Osorno, el mono está combinado con complementos dorados. Un clutch rectangular metalizado y unos pendientes en forma de hoja completaban un look de invitada perfecto que la influencer redondeó con un recogido bajo. Eso sí, no esperes mucho si quieres hacerte con él porque Osorno agota todo lo que comparte.

