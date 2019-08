14 ago 2019

No es que haya prendas milagrosas, pero aunque cueste creerlo el hecho de vernos bien y favorecidas está directamente relacionado con aprender a vestirse y con el hecho de saber sacar partido a todas las prendas que tengamos en nuestro armario. Y las influencers no dejan de demostrárnoslo. De hecho las más bajitas saben que no es necesario subirse a unos tacones XXL para parecer más altas y tampoco ceñirse a un tipo de prenda para estilizar al máximo la figura.

¿La solución? Te aconsejamos que elijas prendas estratégicamente y que no te empeñes en seguir los clásicos mitos. Para empezar, ahora en verano es una época perfecta para presumir de piernas y por eso es el mejor momento para las más bajitas. Lo mejor es que te hagas con uno de esos minivestidos que den protagonismo a tus piernas, esto hará que se vean aún más largas.

Pero y si tu problema es que estás en uno de esos días en los que el hinchazón abdominal podría amargarte cualquier look ¡tranquila! Porque ¡hemos encontrado el vestido perfecto!

Con él, no solo conseguirás parecer más alta, sino que también podrás disimular tripa:

Su diseño corto y holgado es ideal para alargar visualmente las piernas. pinit H&M.

Esta vez, se trata de un vestido de la nueva colección de H&M cuyo secreto reside en su diseño corto con tirantes finos ajustables (podrás ajustarlo a tu gusto) y sobre todo en su diseño súper holgado y con el toque estrella: los volantes.

Los volantes de este vestido son la pieza clave para disimular tripa. pinit H&M.

Estos no solo dan un estilo muy romántico al look, sino que son capaces de disimular a la perfección en la zona abdominal y además ¡son tendencia!

No se nos ocurre una prenda mejor para asegurar nuestro lookazo estas vacaciones, así que te recomendamos que no tardes en hacerte con este vestido que podrás encontrar disponible en la web por 29,99 euros.

Vestido holgado de volantes, 29,99 euros. pinit H&M.

¿A qué esperas para incorporarlo a tu maleta?

