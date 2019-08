15 ago 2019

No hay día que no tengamos en instagram una foto de una influencer en bikini o en bañador. Incluso de una famosa, como Carmen Lomana -que incluso sin Photoshop puede presumir de tipazo-. Y reconocemos que nos encanta porque siempre llevan los trajes de baño más bonitos. A veces asequibles, de firmas que están al alcance de todas, como hace Paula Echevarría o María Fernández Rubíes, con bañadores low cost que podrás llevar de la mañana a la noche. Otras veces, no tan asequibles como nos gustaría. Pero en el caso del último look en bañador de María Pombo es de los que nos podemos permitir copiar y lo vamos a hacer. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un chollo de las rebajas de Mango que va a empezar a agotarse por momentos ahora que lo ha llevado la influencer.

La influencer, que después de su luna de miel está disfrutando de sus vacaciones de verano, ha posado en las redes con este modelo de bañador de corte sencillo, pero con un estampado que no pasa desapercibido, el de leoprado. Y cuál ha sido nuestras sorpresa cuando hemos descubierto que es de Mango y que, además, está rebajadísimo: costaba 35,99 euros y ahora está en 15,99. ¡A menos del 50%! Pero hay otra buena noticia, está disponible en todas las tallas, desde la S hasta la L. Aunque estamos seguras de que no tardará en agotarse después de ver lo bien que le queda a María.

El bañador de Mango que lleva María Pombo es de la sección de rebajas y cuesta solo 15,99 euros. pinit mango

En mango lo combinan con un sombrero a juego con el mismo estampado, pero María lo ha hecho de forma algo más discreta, con un sombrero de paja y unos colgantes de la firma Agatha Paris. ¿El resultado? Un look de 10. Y como bien dice el post de Instagram con el que María acompaña su foto, 'la vida te va a enseñar mucho, pero tienes que querer aprenderlo'. Pues de momento, ya hemos aprendido una lección de estilo.