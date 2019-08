17 ago 2019

Si eres una fanática de Zara, no nos creemos que no hayas visto estas sandalias con tiras de vinilo transparente. No tienen nada que ver con las que Marta Lozano está llevando este verano, pero este diseño, con un tacón más alto y combinado con el color beige también son lo más. ¡Nos encantan! Y no se la habíamos visto a ninguna influencer hasta que Carla Hinojosa nos las mostró hace unas semanas (y sigue usándolas...). No solo el precio es el principal atractivo de este calzado, sino que combinan con todo y podrás llevarla con el look que más te apetezca. ¡Es una buena compra!

Salieron a la venta a principios de verano, pero no sabemos muy bien por qué no nos hemos hecho con ellas todavía. Ha tenido que llegar Carla Hinojosa para enseñarnos que es un 'must have' y que necesitas tenerlas porque son un fondo de armario para toda la vida ¡Una pieza así no pasa de moda! Con un tacón de 9,8 centímetros, estas sandalias de metacrilato están disponibles en casi todos los números de pie por 29,95 euros.

La influencer las ha llevado siempre con vestidos cortos, con pantalones largos... ¡Porque combinan con todo! Nuevamente Carla Hinojosa, una de las instagramers con más estilo de las redesde sociales ha dado con el accesorio clave para triunfar, y tú ahora puedes hacerlo hasta que cambies las sandalias de verano por los botines de otoño. ¡Y todavía queda mucho para eso!