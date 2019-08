16 ago 2019

Si ya estás pensando en las nuevas tendencias que tienes que incorporar a tu armario esta temporada, la respuesta no es sencilla porque este verano estamos viendo, mangas abullonadas, estampados florales, estampados animales, tie-dye, estilo boho, flecos, lunares... Podríamos hacer una lista de tendencias infinita. Pero lo que sí tenemos claro es que hay un color que esta temporada se ha impuesto frente al resto y que nunca habíamos pensado que acabase convirtiéndose en el must del verano: el verde.

Así es, el color verde nos está ofreciendo esta temporada estival posibilidades infinitas en todo tipo de prendas y looks. De hecho, ya forma parte del bolso favorito de Alexandra Pereira y no hay una influencer que no se hay atrevido ya a lucirlo en sus estilismos.

La última en hacerlo, ha sido la instagramer Carla Hinojosa, pero esta vez la it girl ha conseguido darle todo el protagonismo con uno de sus vestidos de fiesta más sexys:

Un vestido con el que Carla Hinojosa nos ha demostrado que las lentejuelas van mucho más allá de los clásicos looks de Nochevieja y cuyo diseño nos ha parecido súper sexy.

Y ¿qué diferencia a ese vestido del resto? Pues para empezar, cuenta con una tonalidad verde muy llamativa que es perfecta para contrastar con nuestro bronceado e intensificarlo, es corto así que es perfecto para presumir de piernas kilométricas y parecer más alta, tiene escote en pico que estiliza al máximo esa zona y además cuenta con detalle de encaje en en escote y en la espalda. ¡Nos encanta!

Y una vez más, la influencer nos ha hecho soñar con copiar su look, como nos pasó con su vestido carísimo de invitada que copiamos por menos de 20 euros. Ahora hemos vuelto a inspirarnos en ella para conseguir un estilismo similar y ¡hemos dado con él en Asos!

Y aunque la tonalidad de verde es mucho más oscura y nos falte ese detalle de encaje, nos parece una opción low cost perfecta para conseguir un lookazo en el próximo evento o fiesta que se nos presente este verano:

Minivestido de tirantes con lentejuelas en toda la prenda de ASOS, 35,99 euros. pinit Asos.

Además conseguir este minivestido de tirantes con lentejuelas en toda la prenda de ASOS te costará solo ¡35,99 euros!

¿Preparada para unirte al color de moda con el look más sexy de la temporada?

