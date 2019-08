19 ago 2019

Sara Carbonero no deja de darnos lecciones de estilo. Últimamente lo hace con sus bikinis y trajes de baño. La presentadora tiene tipazo y lo luce con unos looks de playa que siempre nos apetece copiar. Si ya nos enamoró con un bañador amarillo con el que protagonizó el posado del verano, ahora lo ha hecho con un bikini de la misma firma, Calzedonia, de la que es imagen.

Sara presume de escote con un modelo de rayas en azul marino y blanco que está en la sección de rebajas de la firma.

Sara ha elegido este modelo de bikini de rayas con el top 'push up' que, gracias a su relleno de foam, realza el pecho y consigue un efecto volumen increíble. No hay más que ver la foto de la periodista. Un modelo que es perfecto para las que quieren aumentar el volumen del escote que, además, está de rebajas en Calzedonia. No queda exactamente el mismo modelo pero sí uno prácticamente igual, pero con las rayas más finas.

La parte de arriba costaba 40 euros en temporada y está rebajada al 50%: ahora cuesta 19,90. La mala noticia es que solo queda una talla disponible, la 90. Por lo menos en web, pero seguro que aún puedes encontrarlo en otras tallas en tiendas físicas, es solo cuestión de suerte.

La braguita se ha quedado en 7,50 euros pero esta sí que está absolutamente agotada. Lo bueno es que al ser un estampado de rayas clásico puedes combinar el top con una parte de abajo en negro o en blanco. Blanca Suárez ya combinó un bikini así hace poco, con una parte de arriba estampada y una braga lisa y el resultado nos encantó.

Sara Carbonero lo ha combinado con un pañuelo en la cabeza al más puro estilo hippie, con un estampado en tonos tierra, y con colgantes dorados, entre los que incluye una medalla.

Una lección de estilo más de la periodista que intenta superar con optimismo los malos momentos que está atravesando y de los que esperemos que se recupere lo antes posible.