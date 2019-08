19 ago 2019

La presentadora Toñi Moreno está embarazada de su primer hijo. La noticia nos sorprendía hace unos meses y más tarde anunciaba el sexo y el nombre del bebé en las redes. Y la a verdad es que está teniendo un embarazo algo accidentado, hace poco se cayó y acabó en el hospital, pero solo se hijo heridas superficiales que no afectaron a su estado de buena esperanza.

Ahora hemos vuelto a saber de ella pero por algo bueno. Toñi se encuentra pasando unos días de descanso en su tierra, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y allí ha compartido su tiempo con otra presentadora, Mariló Montero. Pero en lo que más nos hemos fijado -más que en su compañía- ha sido en su look. Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando nos hemos dado cuenta de que Toñi ha apostado por unos de los vestidos de Zara que más juego va a dar de la temporada. Uno estampado de estilo kaftán que ya teníamos más que fichado.

Un modelo de la nueva colección de Zara que es perfecto para las embarazadas. Es tipo túnica y tiene una oferta de tallas muy amplia: desde la XS hasta la XXL, lo que lo convierte en un vestido premamá cómodo y favorecedor al mismo tiempo. Se puede encontrar en la web de la firma de Inditex por 39,95 euros.

Vestido tipo kaftán de Zara (39,95 euros). Toñi Moreno ha demsotrado que es un modelo perfecto para un look premamá. pinit zara

No es la primera vez que vemos a una famosa que está esperando un hijo con un look low cost que no es premamá. Laura Escanes es el mejor ejemplo de que se puede vestir durante todo el embarazo sin tener que recurrir a ropa premamá.