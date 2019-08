21 ago 2019

Compartir en google plus

Aún nos quedan semanas para despedirnos del verano, pero como cada año por estas fechas, la subida de las temperaturas y los días de sol y playa siguen acompañándonos y con ellos siempre nos viene a la cabeza la misma pregunta ¿Qué me pongo para no pasar calor y no renunciar a un lookazo? Pues ten claro que la respuesta ganadora esta temporada va a ser el kimono.

Una prenda súper veraniega y de estética japonesa que cada año conquista la mayoría de looks que vemos en Instagram, como el look más oriental de Alexandra Pereira que te enseñamos a copiar. Es una de esas prendas perfectas para irte de la playa o piscina al chiringuito y de ahí a la calle porque es capaz de adaptarse a todos los estilos. Y tenemos que decirte que esta vez Carla Hinojosa ha dado con uno que se ha convertido en nuestra nueva prenda capricho.

Nos referimos a un kimono con estampado floral multicolor sobre fondo blanco que no hemos podido resistirnos a fichar en uno de sus stories de Instagram y que nos hemos puesto a buscar como locas en la firma de We are Leone que la influencer ha etiquetado en Instagram.

Carla Hinojosa lo ha lucido en uno de sus stories recientes de Instagram. pinit Instagram.

Y ¡voilá! no solo lo hemos encontrado en la tienda online de la firma, sino que también nos hemos enamorado aún más de esta prenda después de verla al completo en la web.

Lo que más nos ha conquistado de este diseño han sido sus mangas XXL, sus aberturas en el bajo, pero sobre todo ese estampado que es imposible que pase desapercibido en cualquier estilismo ¡Nos encanta!

Kimono Jungle Print, unos 314 euros. pinit We are Leone.

Es ideal para conseguir un look informal durante el día con tus jeans favoritos y una camiseta o top, con un bikini para la playa o para lucir como vestido durante la noche. ¡Puede con todo!

La mala noticia es que, aunque sí que lo hemos encontrado disponible, su precio es de unos 314 euros. Pero la buena noticia es que en su web te dan la opción de pagarlo en 4 cuotas.

Nosotras ya tenemos claro que no podemos seguir sin él en nuestra maleta de vacaciones ¿Y tú?

No te pierdas...

- Carla Hinojosa se une al color de moda entre las influencers con el look de fiesta más sexy

- Copiamos (por menos de 20 euros) el carísimo vestido de invitada de Carla Hinojosa

- Copiamos el vestido de fiesta más bonito de Carla Hinojosa en versión low cost en Asos