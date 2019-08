7 ago 2019

Está claro que una de las firmas favoritas de Carla Hinojosa es Ze García. Cuando la influencer necesita ir espectacular y deslumbrar con un look de invitada escoge esta marca, algo que ha demostrado en varias veces y con la que se ha colocado entre las mejores vestidas, como hizo en la boda de Alexandra Pereira. La última ocasión ha sido en Ibiza, cuando Carla ha vestido un diseño mini que nos ha enamorado y ya hemos buscado como copiar.

Se trata de un vestido mini con cuerpo con escote en pico de lentejuelas y una falda de plumas. Las plumas este año son una tendencia que ya hemos visto en firmas low cost, como en el conjunto de Zara que tiene Marta Soriano, y Carla Hinojosa lo ha confirmado con este diseño espectacular. Con una divertida imagen en la que se puede ver a la instagramer pasándolo de lujo, Hinojosa compartió con sus seguidores este look que solo ha traído comentarios alabándolo.

La prenda de este diseñador no aparece en la web de la firma y nosotras nos hemos puesto manos a la obra para buscar la versión low cost de este vestidazo, y la web infinita de Asos nos ha traído una prenda casi idéntica. Un vestido de tirantes con el cuerpo de lenetjuelas y la falda de plumas como el de Carla Hinojosa y que cuesta 83,99 euros.

Hay una copia del vestido de Carla Hinojosa en Asos por 83,99 euros. pinit asos.com

El vestido de Carla es ideal, pero si tu presupuesto no te da para hacerte con un diseño de Ze García aquí tienes la solución. Además, si este vestido de Asos no te acaba de convencer hay un sinfín de posibilidades con plumas y lentejuelas y de diferentes cortes para hacerte con el que mejor te siente. No te quedes con las ganas y deslumbra como Hinojosa en tu próximo eventazo del verano.

