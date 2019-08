21 ago 2019

Compartir en google plus

Sí, ya sabemos que el fin del verano está a la vuelta de la esquina, sin embargo todavía seguimos enamorándonos de algunas prendas de baño que hay a la venta y más si están tan rebajadas. La fiebre de los bañadores de estampado animal la empezó María Pombo con uno de Mango y después de que muchas influencers se unieran, ha sido ahora Ester Expósito quien se ha apuntado a esta moda. La actriz de la serie 'Élite', que estrena su segunda temporada en septiembre, ha posado con uno de los bikini más virales del verano de estampado de cebra y que ahora tiene descuentazo.

Tras el estreno y éxito de 'Élite', la intérprete de tan solo 19 años se ha convertido en un fenómeno de masas que reune más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Como fanática del maquillaje que es, no solo comparte a través de las redes sus looks beauty que ya hemos querido copiar, si no también su ropa y estilo a la hora de vestir. En una de sus últimas publicaciones ha compartido una imagen en la que aparecía en bikini aprovechando estos últimos días de playa y piscina y con la que también ha presumido de moreno y de cuerpazo.

Ester Expósito tiene el bikini de estampado de cebra de Women'Secret. pinit @ester_exposito

Ester Expósito posó con el top de bikini de estampado de cebra de Women'Secret que hay disponible en diferentes modelos. La actriz escogió en concreto el estilo bandeau vistiéndolo sin tirantes y conjuntándolo con una braguita negra básica. La prenda costaba 26,99 euros y ahora se encuentra rebajada a 17,99 euros. Si estabas pensando en copiárselo, tenemos que avisarte de que en la web está completamente agotado, aunque todavía quedan algunas unidades en tienda.

El top del bikini de Women'Secret de Ester Expósito está rebajado y cuesta 17,99 euros. pinit women'secret

No te pierdas...

- Ester Expósito y su vestido 'low cost' que todas podemos tener

- Ester Expósito nos adelanta cuál será el calzado que volverá esta primavera

- Danna Paola apuesta por dos maquillajes de invitada que son pura fantasía