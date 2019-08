22 ago 2019

Compartir en google plus

Hay algo que tenemos en común con las supermodelos. Puede que no sean sus piernas kilométricas o sus abdominales de acero, pero es algo que por lo menos sí está en nuestra mano alcanzar. Y son las prendas low cost. Kaia Gerber o Gigi Hadid ya han vestido de firmas españolas asequibles como Mango y ahora es Rosie Huntington-Whiteley la que ha lucio una prenda low cost made in Spain: ha lucido un body de Zara que solo cuesta 12,95 euros. Y lo mejor es que lo ha hecho en tres colores diferentes y nos ha enseñado más de una manera de combinarlo. Y tenemos que reconocer que todos los looks nos encantan. Aunque también es verdad que el cuerpazo y la belleza de la top tienen mucho que ver en el resultado final.

Rosie Huntington-Whiteley con body de la nueva colección de Zara en color negro. La modelo lo tiene en tres colores: negro, blanco y rosa empolvado. pinit @rosiehw

En el primer look -nuestro favorito- la modelo apuesta por una conjunto sofisticado en el que lleva el body de Zara en negro y lo combina con una falda de efecto plisado y botones laterales en blanco. Un estilismo elegante y sofisticado que es muy fácil de copiar.

En tono nude, es el mismo body de lycra de ara (12,95 euros). pinit @rosiehw

El segundo es con el mismo body en tono nude, con un pantalón de vestir blanco y una americana con un discreto estampado sobre los hombros. Otro resultado para aplaudir.

En blanco, perfecto para llevar con vaqueros. pinit @rosiehw

Y ya por último, el de color blanco, que Rosie combina con vaqueros en un denim oscuro y sandalias de tacón camel. Con este precio (12,95 euros) y el tipazo que le hace a la modelo no nos extraña que se lo haya comprado en los tres colores .

Y gracias a ella ahora queremos la prenda en nuestro armario. Porque hasta hoy nunca nos hubiéramos fijado en ella. Si somos sinceras, en la web de Zara no destaca especialmente.

El body que lleva la modelo Rosie Huntington-Whiteley es de la nueva colección de Zara. pinit zara

Si te ha pasado lo mismo que ha nosotras y ahora tienes una nueva necesidad, aún hay disponiblidad en todos los colores, desde la talla S a la talla L.