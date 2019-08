22 ago 2019

Compartir en google plus

El verano aún no se ha acabado, pero lo cierto es que ya notamos esas primeras señales de que el entretiempo está cada vez más cerca para instalarse en nuestros armarios y en nuestros looks básicos de diario. Y es que, no solo han bajado los termómetros en muchas partes del país (cosa que también se agradece), sino que por fin comenzamos a notar ese fresquito por las noches o incluso a primera hora de la mañana, algo que hace unas semanas parecía imposible...

Así que además de fichar esas sobrecamisas de la nueva colección de Zara para sobrevivir a la bajada de temperaturas con mucho estilo, te recomendamos que eches un vistazo al Instagram de la influencer Rocío Osorno y no solo al look casual para el entretiempo que lució en Asturias, sino que también te aconsejamos que fiches su último lookazo. ¡Es la perfección personificada!

Y lo mejor es que no se trata de un estilismo de entretiempo como tal, sino que nos referimos a su combinación de minivestido y botines. Y es que los botines se han resistido a abandonarnos este verano y no hemos dejado de verlos presentes en la mayoría de los looks de Instagram.

Hasta ahora nos parecían un imposible con los termómetros superando los 30 grados en la mayor parte del país, pero ahora que el fresquito ha empezado a hacer acto de presencia, nos parecen la mejor opción para convertir nuestras prendas veraniegas en auténticos looks de entretiempo.

Y si ya estás pensando en copiar este mismo estilismo de la diseñadora, te aconsejamos que te des prisa porque este vestido corto y amplio en tejido de algodón orgánico, con escote de pico, lazada y mangas cortas japonesas, cuyo precio es de 69,99 euros, está arrasando en la web de H&M. De hecho solo se encuentra disponible en dos tallas... La buena noticia es que aún estás a tiempo de dejar tu correo para que te avisen cuando vuelva a estar disponible.

Vestido corto y amplio en tejido de algodón orgánico (69,99 EUROS) / Botín de piel estilo cowboy (59,99 euros). pinit H&M/mANGO.

En cuanto a los botines, hemos encontrado unos muy parecidos a los de la influencer en la nueva colección de Mango. Podrás ser tuyos por 59,99 euros.

¿A qué esperas para copiar este lookazo?

No te pierdas...

- Rocío Osorno agota el vestido más original de Asos

- Rocío Osorno se ha hecho con un top de la nueva colección de Zara que hace más pecho

- Rocío Osorno ya se ha hecho con el conjunto estampado de Zara más sexy del verano