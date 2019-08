16 ago 2019

Compartir en google plus

Cuando hablamos del verano normalmente pensamos en nuestras vacaciones, en algún sitio en el que las altas temperaturas y el buen tiempo estén garantizados, en la playa, la piscina, todos los vestidos de verano fresquitos y baratos que podemos llevar en nuestra maleta... Pero lo cierto, es que a veces lo que buscamos también es escapar del calor y relajarnos en algún lugar del país en el que la las chaquetas (aunque sean finitas) y los looks de entretiempo, también puedan estar presentes. Puede que eso es lo que la influencer Rocío Osorno haya pensado al acercarse a Asturias.

Un destino en el que sin ninguna duda, no podrás pasar sin esa selección de las 12 prendas de punto que no deben faltar en tu maleta si vas a veranear por el norte, pero en la que también los looks de entretiempo se convierten en nuestro verdadero salvavidas. Sobre todo en esas últimas horas de la tarde en las que el fresquito comienza a hacerse notar.

Así que ya sea porque este verano prefieres huir del calor o porque ya tienes tus pensamientos puestos en los looks de entretiempo que te pondrás esos primeros días de otoño, te aconsejamos que no pierdas de vista este lookazo de la influencer:

Un estilismo de 10 en el que los grandes protagonistas han vuelto a ser los jeans más famosos de Zara que triunfan entre las influencers, pero esta vez en su versión en color beige. La diseñadora ha optado por combinarlos con un top corto con escote cuadrado en negro de Vesper (disponible en Asos) y por una blazer que hemos encontrado rebajada en Zara en color negro por solo 19,99 euros.

Jeans anchos de tiro alto con pinzas en el delantero (29,95 euros) / Blazer amplia de cuello y solapa con manga larga (19,99 euros). pinit Zara.

La combinación nos encanta y lo mejor es que al tratarse de básicos de armario, son ideales para poder crear muchos más looks y combinaciones.

Top corto con escote cuadrado en negro de Vesper, 34,99 euros. pinit Asos.

¡Ahora no podrás decir que no estás preparada para afrontar el entretiempo de la forma más fashion posible!

No te pierdas...

- Rocío Osorno ya se ha hecho con el conjunto estampado de Zara más sexy del verano

- Rocío Osorno se ha hecho con el body cut out de H&M que mejor sienta por menos de 20 euros

- Con estos tres vestidos podrás copiar el look de invitada que Rocío Osorno ha llevado en Nueva York