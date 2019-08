22 ago 2019

Compartir en google plus

Todas sabemos lo difícil que es encontrar unos vaqueros que sienten bien. Sobre todo si tu cuerpo es el de una mujer real. Porque a las influencers que vemos en Instagram todo les queda de escándalo. También los vaqueros. La última en demostrarlo ha sido Mery Turiel, que lucía tipazo con unos vaqueros de Bershka que prometían hacérnoslo también a nosotras. Pero nosotras no tenemos ese cuerpo y nos sentimos más identificadas con mujeres de verdad, como Vicky Martín Berrocal. La sevillana sí que sabe sacarse partido y nos da lecciones de estilo constantemente con looks que sientan de maravilla y que, además, podemos comprar en alguna firma low cost. Después de que nos demostrara que es así de fácil llevar un mono de leopardo de Zara, ahora se ha ido a todo lo contrario, a un estilismo súper sencillo con unos vaqueros y una camisa verde.

Vicky ha dado con los vaqueros perfectos. No solo por lo bien que le quedan a ella y porque tienen el ancho de pierna y el tono de denim perfecto, también porque no llegan ni a los 30 euros y hay un abanico de tallas enorme. Son estos.

Vaqueros de la nueva colección de Zara (25,95 euros). pinit zara

Se trata de un modelo de cintura alta, pernera recta que acaba ligeramente más ancha en el tobillo, con un bajo desflecado. Cuestan 25,95 euros (unos de los más baratos que hay en todo Zara) y aquí llega lo mejor: los hacen hasta la talla 46. Sí, como lo lees, si tienes más de una talla 42 y te cuesta encontrar vaqueros que sienten bien, no busques más. Vicky los ha encontrado por ti. Y los ha combinado también por ti porque le vamos a copiar el look entero. La sevillana no ha desvelado de dónde es su blusa pero ya le hemos encontrado un clon, también en Zara. Este modelo con lazada, en el mismo tono de verde, que cuesta 22,95 euros.

Blusa verde de la nueva colección de Zara para copiar el look de Vicky Martín Berrocal. pinit zara

Y es que, a veces, los looks más sencillos son lso que más sorpresas deparan. Gracias, Vicky.