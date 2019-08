16 ago 2019

Los monos han vuelto como cada verano a nuestro armario, en forma de esas prenda salvavidas que nos garantizan verdaderos lookazos en segundos y sin quebraderos de cabeza de por medio. Por eso no nos extraña que este verano tampoco falten en la maleta de una de las diseñadoras más importantes de nuestro país. Por sí no lo has adivinado ya, nos referimos a Vicky Martín Berrocal.

La diseñadora y empresaria acostumbra a regalarnos algunos de los looks más espectaculares a través de su cuenta de Instagram. Un gusto por la moda que su hija, Alba Díaz, también ha heredado. De hecho, no es la primera vez que ambas se copian y comparten looks sobre todo de una de sus tiendas favoritas (Zara).

Así que no nos extrañaría nada ver dentro de unas semanas a la hija de la diseñadora con este mono con estampado animal print que le hemos visto en su última instantánea. Un look perfecto que ella ha preferido lucir para pasear una tarde/noche por Caños de Meca. ¡nos encanta!

Un estilismo que ha combinado con unas sandalias planas de tiras en color blanco y con una cazadora denim oversize. Pero que ya soñamos con combinar con una blazer y sandalias de tacón o incluso con unas Converse blancas y un jersey finito de crochet, para un look más de entretiempo.

Así que ya lo hemos localizado en la web de la nueva colección de Zara y ¡voilá! Lo hemos encontrado disponible en todas las tallas y además por 29,95 euros.

Además cuenta con escote en pico (perfecto para estilizar el escote y el cuello), detalle de nudo en la parte frontal, pernera ancha y cierre con cremallera oculta en la espalda. Lo sabemos... Es la perfección personificada.

Mono fluido de escote pico y tirantes finos con estampado animal print, 29,95 euros. pinit Zara.

Consíguelo antes de que esta nueva prenda viral de la diseñadora desaparezca. ¡Date prisa!

