23 ago 2019

Nada más verla nos hemos enamorado de ella. Y es que esta falda negra es de las más bonitas que hemos visto en la nueva colección de Zara. La firma gallega está tirando la casa por la ventana con looks que se salen de lo habitual. Si bien por un lado sigue apostando por vaqueros y looks que pueden ser más de sport (y que ya han llevado las influencers), la mayoría de las prendas que están llegando ahora a tienda son mucho más especiales. Desde vestidos que podrían ser de novia hasta looks de invitada perfectos con una sola prenda vistosa. Pero con esta falda se han superado.

Esta falda de la nueva colección de Zara es una de las más bonitas de la temporada. pinit zara

Se trata de una prenda elegante donde las haya. En negro, transparente, con bordados de flores. Se ajusta desde la cintura hasta la mitad del muslo y, a partir de ahí, sale el maravilloso volante de vuelo (ya sin forro) que hace que se aprecie el brocado floral del tejido. Es larga hasta el tobillo y, gracias a su forma acampanada, realza la silueta tengas el tipo que tengas.

Una prenda que ya nos imaginamos en un look de invitada, con un body negro o beige -toma nota de este que llevan las supermodelos y que también es de Zara-. O bien con una prenda de crochet, como proponen en la web de la firma, para hacer un contraste de tejidos que queda así de bien. ¿Los accesorios? En dorado o en rojo.

La falda cuesta 39,95 euros pero está agotada y hay que apuntarse a la lista de espera. pinit zara

Cuesta solo 39,95 euros pero todo lo bueno se hace esperar y, de momento, está agotada. Lo que puedes hacer (nosotras ya lo hemos hecho) es apuntarte a la lista de espera para que te manden un mail cuando reciban existencias. Porque además tiene amplitud de tallas, desde la XS hasta la XL.