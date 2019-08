26 ago 2019

Después de hacerse con el vestido de Zara favorito de las influencers, creíamos que Paula Echevarría no podía sorprendernos más. Sin embargo, ha vuelto a hacernos desear una de las prendas de su infinito armario. Y es que la actriz se ha hecho con el vestidazo perfecto para ser la reina de la fiesta o de cualquier noche de verano y ella lo sabe. Por eso, no ha tardado en enseñarlo a través de su cuenta de Instagram y deslumbrar con él. Y nunca mejor dicho.

Paula Echevarría es fiel a sus marcas favoritas y este último look que ha sacado no podía ser menos. Para una noche en Marbella junto a Miguel Torres, la actriz ha escogido este vestido largo y brillante de Fetiche Suances con el que presumió en un vídeo de Instagram . La actriz lo conjuntó con unas sandalias y pendientes dorados, consiguiendo un look de diez.

Un vestido con escote en forma de pico y una gran abertura lateral en la falda que le da un toque muy sexy. Pero sin duda lo mejor de la prenda son las lentejuelas doradas y plateadas . Además, tiene un fajín (también de lentejuelas) que marca la cintura y estiliza la figura. Se encuentra disponible en la web de la firma desde la talla XS a la L y, a pesar de que el precio no es nada asequible (cuesta 449 euros), se está agotando y ya solo quedan las últimas unidades.

Paula Echevarría escogió para una noche en Marbella junto a Miguel Torres este vestido de lentejuelas de Fetiche Suances pinit @pau_eche / fetiche suances

Su corte y manga larga hacen que este look sea perfecto para estas últimas noches de verano en las que ya comienza a refrescar. Y nosotras estamos muy a favor de esta apuesta ganadora de Paula.

