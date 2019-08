22 ago 2019

Pensabamos que las vacaciones le habían hecho desconcectar de de Instagram, pero no, Paula Echevarría ha vuelto ha compartir uno de sus looks en las redes y ha sorprendido al hacerlo con uno de los vestidos más virales. La actriz había compartido fotos con la familia y amigos, pero en su última publicación nos ha recordado cuál es el vestido más deseado de la nueva colección de Zara. Una prenda que hemos visto a infinidad de influencers y que, por supuesto, Echevarría no podía quedarse sin ella.

Fue Aretha Fusté la primera en descubrir este vestido con el que sentirse la reina de cualquier evento. La influencer escogió esta prenda para una fiesta de noche en Italia, al igual que ha hecho Paula. La actriz se hizo con este mini vestido negro de tejido plisado con cinturón ancho para una cita de verano en Marbella con Miguel Torres. La prenda tiene el escote en pico y tirantes finos y su falda está formada por volantes asimétricos.

Aretha fue original al combinarlo con botines blancos. Sin embargo, Paula prefirió hacerlo con unas sandalias de tacón negras. Dio todo el protagonismo al vestido con un moño bajo y añadió unos pendientes plateados y un bolso tipo bandolera negro. La prenda cuesta 49,95 euros y ya está agotado en varias tallas. La XS y la L ha volado en la web de Zara y no nos extraña, porque es ideal.

