27 ago 2019

Compartir en google plus

Si hay algo que Mery Turiel sabe hacer muy bien es compartir prendas de esas que son una compra asegurada y que vas a utilizar muchísimo. La influencer suele publicar looks básicos para el día a día que cualquiera puede adaptar a su rutina, como hizo hace unos días con la camisa blanca. Pues bien, entre sus últimas publicaciones, la infuencer lo ha vuelto a hacer con un mini vestido gris de Pull&Bear y ha animado a sus followers a hacerse con esta prenda tan ponible.





VER 10 FOTOS Los 10 vestidos estampados más bonitos de la nueva colección de Pull&Bear

Los comentarios preguntando por la procedencia del vestido no tardaron en llegar. Y a pesar de que en la fotografía no se apreciaba del todo la prenda, no pasó nada desapercibida para los seguidores de Mery Turiel. Ella misma aclaró en sus stories que es de Pull&Bear y que tiene un precio de lo más tentador.

Es un vestido mini de punto canalé con tirantes trenzados y escote en pico que cuesta 15,99 euros y que puedes encontrar aquí. Un modelo fluido que se adapta a cualquier tipo de silueta y que, además de fresquito, es cómodo y combina con todo. "Es súper cómodo y sienta genial", dijo Mery Turiel, que ha escogido el modelo en color gris oscuro, aunque también está disponible en caqui, rosa y blanco roto.

Mery turiel se ha hecho con uno de los básicos de la nueva colección de Pull&Bear. pinit pull&bear

Un descubrimiento que sin duda le vamos a copiar y que estamos seguras de que no nos vamos a quitar en estos últimos días de verano. ¡Acierto total!