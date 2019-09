1 sep 2019

Si como nosotras eres una enamorada del animal print, esta noticia te interesa. O lo amas o lo odias, de eso no hay duda. Parece que cada vez son más las famosas que se suben al carro. Paula Echevarría, por ejemplo, siempre ha sido una fan declarada. ¿La última en apuntarse a la tendencia? Nuria Roca con un vestido de estampado leopardo de Zara. Pero no solo en las prendas recae este print, sino también en el calzado y Paula, que siempre nos regala looks de infarto, lo sabe.

Si caíste rendida la temporada pasada al estampado de cebra y además, te quedaste con las ganas de comprarte los botines de Mango que llevó en su día Paula Echevarría, tenemos una buena noticia: Mango Outlet los tiene en su web.

Con tacón cómodo, versátiles (la actriz también se sumaba al 'mix and match' con el look y las combinaba con una blazer de pata de gallo) y con un estampado muy especial, son la compra que necesitas para darle la bienvenida al otoño.

Los botines cuestan ahora 49,99 euros (antes valían 79,99) y prometen volver a arrasar esta temporada. Con mini vestidos, blazers y jeans, serán los protganistas indiscutibles de tus estilismos en cuanto desaparezca un poco el calor.

Para que luego digan que las segundas oportunidades no existen.