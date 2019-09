2 sep 2019

Nagore Robles nos tiene más que acostumbradas a sus looks de Zara y ya es habitual que nos descubra prendas que habían pasado desapercibidas para nosotras, pero esto sí que no nos lo esperábamos. Después de que nos enseñara un vestido de estampado floral ideal y otro que sienta de maravilla, la colaboradora se ha hecho con el look perfecto de invitada y sí, también es del gigante de Inditex.

Si estás buscando el vestido ideal para tu evento de otoño, lo hemos encontrado por ti. El vestido que ha utilizado Nagore Robles para uno de los programas de 'Mujeres, hombres y vicevesa' es ideal. Se trata de un modelo largo con escote pico y manga corta con volante en color rosa empolvado. ¿Lo mejor? Los apliques de lentejuelas bordadas en diferentes tonos que cubren toda la prenda y que hacen de este vestido un lookazo con el que deslumbrar y dejar boquiabiertos a todos. ¿Lo peor? Que ha tenido tanto éxito que en la web de Zara ya solo queda la talla S.

Nagore Robles se ha hecho con este vestido de Zara de lentejuelas perfecto como look de invitada. pinit zara

El vestido cuesta 79,95 euros, sin embargo, a pesar de que no es una de las prendas más asequibles de Zara, sus lentejuelas bordadas y lo bien que sienta por su escote en pico y el corte ceñido debajo del pecho merece su precio. Nagore lo combinó con unos zapatos de tacón abiertos plateados y añadió unos pendientes joya del mismo tono, pero es un vestido que habla por sí solo y no necesita casi complementos. Unas sandalias o stilettos sencillos y tendrás el look de invitada perfecto. ¡Gracias, Nagore!